Philipp Stehler (33) war ganz schön abgemagert! Hinter dem ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten liegen kräftezehrende Jahre. Bereits 2019 gab der TV-Star bekannt, dass er an einer chronischen Darmkrankheit leidet. Aufgrund der Erkrankung musste der gebürtige Wriezener mehrfach operiert werden. Schon die erste OP hinterließ am Körper des Sportlers seine Spuren: Philipp brachte damals nur noch schlappe 58 Kilo auf die Waage!

Vor Antritt der ersten Operation hatte der Polizist lange Zeit nichts mehr gegessen. "Ich konnte ja nichts bei mir behalten und hatte daher nicht zuletzt krass an Gewicht verloren", verriet Philipp in seinem Buch "Mein Darm ist kein Arsch". Statt der bisherigen 85 Kilo hatte der 33-Jährige in der "schlechtesten Phase im Krankenhaus" gerade mal noch 58 Kilo auf den Rippen. Auch der Kreislauf des Hotties war komplett im Eimer. "Wenn ich aufstehen und mich bewegen wollte, kippte ich zuverlässig um", erinnerte sich Philipp zurück.

Ein paar Wochen nach dem medizinischen Eingriff sollte es dann allmählich aber wieder bergauf gehen. Philipp überkam eine regelrechte Fressattacke. "Ich hatte einen richtigen Jieper auf Sachen, die ich vorher nicht essen konnte und stopfte über Wochen so ziemlich alles in mich hinein, worauf ich gerade Lust hatte", erzählte Philipp. Das brachte dann allerdings erst mal Übelkeit und Erbrechen mit sich.

Instagram / philipp_stehler TV-Darsteller Philipp Stehler

Instagram / philipp_stehler/ Philipp Stehler, Fitness-Influencer

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler im Mai 2020

