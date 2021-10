Mit diesem Plot-Twist haben die Sommerhaus der Stars-Zuschauer wohl nicht gerechnet! Schon seit der ersten Folge der aktuellen Staffel polarisiert ein Teilnehmerpaar mehr denn je: Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle. Besonders der herrische und bevormundende Umgang des Unternehmers mit seiner Gattin verärgerte das Publikum, sogar von einer toxischen Beziehung war schon die Rede. Bisher schien es, als toleriere die Schauspielerin das Verhalten ihres Mannes – doch in der neuen Episode wehrt sich Michelle gegen Mike!

Am Morgen nach der Nominierung wirkt alles noch sehr harmonisch. Michelle verzieht sich in die Dusche und unterhält sich dabei kurz mit Peggy Jerofke. Als ihr Gatte von der Plauderei Wind bekommt, denkt er sich seinen Teil dazu – und behauptet, Michelle habe mit Peggy über ihn gelästert. "Es nervt mich, dass du mich immer als Arsch darstellst", beschwert er sich. Doch die Heilpraktikerin beugt sich dem Verhalten ihres Mannes nicht – sondern wehrt sich. "Gehst du bitte? Da ist eine Grenze, das finde ich nicht in Ordnung", fährt sie ihn an.

Der 33-Jährige kann sich damit aber nicht abfinden – und folgt Michelle sogar, als diese sich auf die Toilette zurückziehen will. Beim Frühstück zeigt er sich dann endlich – zumindest teilweise – reumütig: "Das tut mir leid. Ist alles gut?", fragt er grinsend. Doch Michelle macht nicht den Eindruck, als wolle sie verzeihen...

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL Michelle Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

