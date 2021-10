Sophia Thomalla (32) verrät ein überraschendes Detail! Treue Fans der schönen Tochter von Simone Thomalla (56) wissen: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Egal, ob sie Are You The One? moderiert oder selbst Interviews gibt: Sie sagt, was sie denkt – und zwar ohne Rücksicht auf Verluste! Aber auch die Berlinerin hat Momente, in denen sie sich lieber zurückhält: Bei schlechten Dates zum Beispiel würde Sophia niemals einfach aufstehen und gehen – sie zieht immer durch!

Das enthüllte sie jetzt in ihrem Podcast "Künstliche Intelligenz" mit Laura Karasek. Dort unterhielten die Frauen sich über Sophias Flirtshow "Date or Drop" – was wie Speeddating mit einer Falltür ist. "So hätte ich mir das damals auch immer gewünscht. [...] Wie oft saß ich in Bars oder Restaurants und habe mir gedacht: 'Boah, der Typ geht gar nicht, ich würde den jetzt so gerne einfach nach Hause schicken!'" Laura zeigte sich mächtig überrascht von Sophias Aussage: "Ehrlich gesagt hätte ich dir jetzt zugetraut, dass du dann eine der wenigen Frauen bist, die dann tatsächlich auch so mutig sind, dass sie dann einfach gehen."

"Nee, ein bisschen Anstand habe ich ja schon. Das mag man nicht meinen", witzelte Sophia daraufhin, die aktuell Tennis-Star Alexander Zverev (24) datet. "Ich hab halt nie den Arsch in der Hose gehabt, mal zu sagen: 'Tschau Kakao', weil es mir aber auch irgendwie so unhöflich erschien." Aber was macht die Schauspielerin denn stattdessen, wenn das Date supermies ist? "Man kann ja trotzdem noch einen netten Abend haben und eigentlich noch ein gutes Gespräch führen und ihm hinterher sagen: 'Du, pass' mal auf, sehe ich jetzt nicht so richtig.'"

RTL Sophia Thomalla in ihrer neuen Show "Date or Drop"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, 2021

