Pietro Lombardi (29) erinnert sich an die Anfänge seiner Karriere zurück. Die fing einst damit an, dass er 2011 die achte DSDS-Staffel gewann, was ihn über Nacht zum nationalen Star machte. Der damals 18-Jährige wurde von seinem Sieg ziemlich überrumpelt und wusste damit noch nicht recht umzugehen. Nun erzählte der Sänger ehrlich: Zu Beginn seiner Karriere hat er sich teilweise ganz schön unter seinem Marktwert verkauft!

In seinem Podimo-Podcast "Pietro & Friends" sprach er mit Stefano Zarrella (30) ganz offen darüber, dass er seine Rolle am Anfang gar nicht einschätzen konnte. Ihm wurden beispielsweise für einen Auftritt Tausend Euro geboten, was Pietro aus heutiger Sicht nicht hätte machen sollen: "Ich habe gedacht, Tausend Euro für ne Stunde ist viel Geld, mache ich. Am Ende ist mir so viel Geld flöten gegangen." Denn der ehemalige "DSDS"-Juror hätte zu dieser Zeit sogar 20.000 Euro für diesen Auftritt verlangen können!

Mittlerweile kennt Pietro seinen Marktwert und weiß, welchen Leuten er vertrauen kann. "Leute, die mir nicht das gegeben haben, was ich gebraucht hätte, [...] die guck ich mit dem Arsch nicht mehr an", wetterte er in seinem Podcast. Er hat daraus gelernt und betont: "Man muss seinen Kreis klein halten."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

RTLZWEI Pietro Lombardi bei "Love Island"

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

