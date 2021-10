Philipp Stehler (33) erinnert sich an die Kennenlernzeit mit seiner Freundin Vanessa Ciomber zurück. Die beiden sind seit Herbst 2020 ein Paar – doch am Anfang fiel es dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten schwer, mit Vanessa komplett ehrlich zu sein. Philipp leidet an einer schweren Darmkrankheit und gab nun zu: Zu Beginn ihres Datings erzählte Philipp seiner Freundin nichts über die vollen Ausmaße seiner Krankheit!

"Wie den meisten hatte ich ihr nicht alles gesagt", offenbarte Philipp in seinem Buch "Mein Darm ist kein Arsch". Er habe Vanessa bei ihrem ersten Treffen zwar erzählt, dass er eine schwere Darm-OP hinter sich gehabt habe, aber verschwieg ihr ein in seinen Augen unangenehmes Detail: Er trug zu dem Zeitpunkt noch einen künstlichen Darmausgang. "Aber ich hatte mir völlig umsonst Gedanken gemacht", sah der Influencer später ein. Denn Vanessa kam aus dem medizinischen Bereich und konnte sich schon denken, was Philipp belastete. Zu seiner Erleichterung habe das Thema für sie aber keinerlei Bedeutung gehabt.

Zuvor hatte der "K11"-Kommissar noch Probleme mit dem Dating, doch bei dem Model schien alles anders zu laufen. Die beiden lernten sich trotz der Umstände ganz normal kennen und lieben. Noch heute ist Philipp dankbar für Vanessas Zuversicht und ihr Verständnis: "Meine Freundin hat einen unglaublich großen Teil dazu beigetragen, dass ich das Gefühl hatte, völlig normal zu sein. Trotz des Beutels an meinem Bauch."

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Vanessa Ciomber und Philipp Stehler, 2020

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, September 2020

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de