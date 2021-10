Kolumbianische Kartell-Vibes bei Drakes (35) Geburtstag! Der Musiker feierte am vergangenen Sonntag einen ganz besonderen Tag: Stolze 35 Jahre wurde der "One Dance"-Interpret alt. Ein wirklich guter Grund, um mal wieder so richtig die Sau rauszulassen – das dachte sich auch der erfolgreiche Rapper: Anlässlich seines Jubiläums schmiss Drake eine wilde Geburtstagsparty mit zahlreichen verkleideten Promigästen – und einem coolen Kostümthema!

Wie TMZ berichtet, lud der Kanadier am Sonntag zu dem Event in die Goya Studios in Los Angeles ein. Das Motto: "Narcos", die beliebte Krimiserie über den legendären Drogenboss Pablo Escobar und das Medellín-Kartell. Passend zum Thema trug Drake einen Cowboy-Hut zum Jeans-Outfit – und auch seine Gäste kamen in Verkleidung. Wie Bilder des Magazins zeigen, feierten unter anderem French Montana (36), Offset (29), 24kGoldn (20) und weitere Stars mit dem Geburtstagskind.

Zu seinem 35. Ehrentag wurde Drake zudem mit prominenten Glückwünschen via Instagram überhäuft: Meek Mill (34), Nicki Minaj (38), LeBron James (36) oder auch Lisa Rinna gratulierten ihm mit coolen Fotos und Videos im Netz, die der Songwriter repostete.

Getty Images Offset, Rapper

Getty Images Drake bei der Premiere von "Top Boy" im September 2019

Getty Images Drake, Rapper

