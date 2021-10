Mit diesem "Höhepunkt" hat bei Das Sommerhaus der Stars wohl niemand gerechnet! Die aktuelle Folge startete doch tatsächlich mit einem Schäferstündchen eines Pärchens. Schon vor einigen Tagen war angeteasert worden, dass es zwischen Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn wohl zu hitzigen Szenen der etwas anderen Art kommen wird. Dies bestätigte sich nun gleich zu Beginn der Folge am Dienstagabend: Mike und Michelle gönnten sich einen Quickie unter der Decke – und ihre Sommerhaus-Kollegen bekamen es auch noch mit!

Nach einem anstrengenden Tag verzogen sich Mike und Michelle im Wohnzimmer in die Federn – und legten sich im Dunkeln sicher wiegend gleich los. Es wurde gefummelt, dann kam es zu ein paar verdächtigen Bewegungen und Stöhnen – und schließlich blitze sogar noch der blanke Hintern des Berliners hervor. Der kleine horizontale Einsatz ging natürlich auch an den Kollegen, die im gleichen Zimmer schliefen, nicht vorbei. "Ich habe nur einmal gehört, ich war noch nicht eingeschlafen, dass Mike gestöhnt hat. Ich dachte, hat er sich vielleicht jetzt gestoßen oder hat er hier jetzt einmal schön abge...", amüsierte sich Peggy Jerofke am Morgen danach im Sprechzimmer.

Auch Zimmergenosse Lars Steinhöfel (35) fiel auf, dass Mike auf einmal deutlich entspannter wirkte und sprach den Unternehmer direkt drauf an, um ihm ein Geständnis zu entlocken: "Du wirkst so druckausgeglichen. So kennt man dich gar nicht. Du meckerst überhaupt nicht." Mike wollte den Sommerhaus-Sex jedenfalls nicht zugeben und erklärte in der Scheune im Interview wenig später: "What happens under the Bettdecke, stays under the Bettdecke."

Im Netz sorgte das Nümmerchen für gemischte Gefühle: Twitter explodierte nach der wie von Lars so schön genannten "Knick-Knack-Action". "Das haben wir gerade nicht alle gesehen", "Hat er sich gerade gestoßen? Wohl eher nicht sich" und "Das ist alles so unangenehm" waren nur drei der erstaunten Reaktionen. Was sagt ihr zu Mike und Michelles nächtlicher Einlage? Stimmt ab!

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"

