Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijns Schäferstündchen sorgt bei den Zuschauern für Kontroversen! Der ehemalige Temptation Island-Kandidat weicht der Schauspielerin im Sommerhaus der Stars bislang nur selten von der Seite. Er wirft stets einen strengen Blick darauf, was seine Frau tut und wie sie sich kleidet. Bei vielen Fans sorgte das bereits für großes Entsetzen. Dass Mike im Gegensatz dazu nun aber vor laufenden Kameras Sex mit Michelle hatte, ist für sie umso unverständlicher!

"Ach verstehe – man erklärt seiner Frau, was sie anziehen und mit wem und über was sie reden darf, aber vor Kameras f*****, das geht", schrieb ein verärgerter Zuschauer auf Twitter. Dieser Meinung schlossen sich zahlreiche Nutzer an. Für sie ergibt das Verhalten des Berliners nur wenig Sinn. "Ich hoffe einfach, dass Mike das Ganze nur verdammt gut schauspielert. Wenn der das alles ernst meint, ist das schon ziemlich krankhaft, und er sollte sich überlegen, eine Therapie zu machen", merkte ein weiterer Nutzer an.

Wie eine Promiflash-Umfrage [Stand: 27. Oktober, 7:05 Uhr] zeigt, blickt auch ein Großteil der Leser kritisch auf Mike und Michelles Stelldichein. Von insgesamt 2.813 Teilnehmern sind 2.239 (79,6 Prozent) der Meinung, dass Sex vor anderen Menschen nicht in Ordnung sei. Nur 574 (20,4 Prozent) stimmten für "Was muss, das muss".

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

