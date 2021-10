Daniela Katzenberger (35) fühlt sich offenbar aktuell superwohl in ihrem Körper – und zeigt das auch! In den vergangenen Wochen präsentiert sich die Mallorca-Auswanderin immer wieder sehr freizügig. Auf zahlreichen Schnappschüssen ist die Frau von Lucas Cordalis (54) in verschiedensten Posen im Bikini zu sehen. Die Fans der Kultblondine sind begeistert – doch wie nackig würde sich Danni inzwischen denn noch zeigen? Im Promiflash-Interview verriet sie bereits 2019: "Die Zeiten, wo ich so Nacktbilder gemacht habe, die sind ja lange vorbei!"

