Heidi Klum verlernt es wohl nie! Die 48-Jährige ist seit knapp 30 Jahren erfolgreich im Modelbusiness. Wer an deutsche Topmodels denkt, der kommt an dem Namen Heidi Klum wohl kaum vorbei. Über die Catwalks der Fashion Weeks läuft die Wahl-Amerikanerin heute zwar nicht mehr, dafür ist sie als Jurorin von America's Got Talent und natürlich als Germany's next Topmodel-Chefin bekannt. Doch auch im Netz schafft es Heidi, sich immer wieder ins Gespräch zu bringen.

Auf Instagram veröffentlicht die Blondine jetzt einige Bilder, die sie in der Skims-Kollektion von Kim Kardashian (41) in Zusammenarbeit mit der Marke Fendi zeigen. Es handelt sich bei den orangefarbenen Stöffchen um Unterwäsche – und die weiß Heidi natürlich gekonnt zu präsentieren. Lasziv räkelt sie sich unter einem Tisch oder lichtet sich vor einem Spiegel ab. Immer im Fokus: Das ansehnliche Hinterteil der Modelmama.

Ansonsten geht es auf Heidis Account aktuell eher gruselig als sexy zu. Der Halloween-Fan Nummer eins stimmt sich bereits auf die kommende Nacht der lebenden Toten ein. So zeigte sich die GNTM-Chefin zuletzt immer wieder als Zombie. Ihr Schwager Bill Kaulitz (32) verriet kürzlich allerdings in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Heidi hat sich gedacht, sie macht was im Katzen-Thema. Ich glaube, sie ist eine Katze oder ein Raubtier oder so was."

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei "America's Got Talent" in Hollywood, September 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Oktober 2021

Anzeige

MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de