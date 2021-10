Hat er das wirklich rausgehauen? In der dritten Folge der neuen Speeddatingshow "Date or Drop" mit Moderatorin Sophia Thomalla (32) versuchte Singlelady Arabella ihr Liebesglück. Auch Ex-Bachelorette-Teilnehmer Chris Kunkel mischte sich um die Kandidaten, die um die Gunst der Beauty buhlten. Doch bei der Beantwortung einer Frage zog nicht der Reality-TV-Show-Kandidat die Aufmerksamkeit auf sich, sondern Singlemann Dzenis: Denn er packte eine schlüpfrige Geschichte mit Evelyn Burdecki (33) aus!

Sophia forderte die Singlemänner auf, ein Geheimnis zu erzählen, das sie beim Date nicht erzählen würden. Während Chris auspackte, dass er total auf Pizza abfährt, enthüllte Kandidat Dzenis ein Geheimnis der anderen Art. "Ich war feiern und im Club war Evelyn Burdecki. Ich habe sie da getroffen und das ging ein bisschen rum und deswegen hatte ich den Spitznamen 'der Burdecki-Vögler'", packte der Hottie aus.

Mit "Sie wird sich sehr freuen über diese Sendung" reagierte Sophia ganz ironisch auf Dzenis' pikante Enthüllung. Mit diesem Geheimnis kam der Dunkelhaarige bei Singlefrau Arabella aber gar nicht gut an – sie droppte ihn direkt. "Das war ein bisschen zu viel", erklärte sie den Grund für die Abfuhr.

Geheimnis geleakt? "Burdecki-Vögler" bei "Date or Drop"

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, 2021

Anzeige

Instagram / dzenis.dz Dzenis im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / dzenis.dz Dzenis, Oktober 2021

Anzeige

Glaubt ihr die Geschichte, dass Dzenis was mit Evelyn Burdecki gehabt haben soll? Ne, der lügt doch! Kann schon sein, dass es stimmt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de