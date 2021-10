Sind Cora Schumacher (44) und Eric Sindermann (33) etwa mehr als nur Freunde? Das Model sucht seit dem Liebes-Aus mit dem Rennfahrer Ralf Schumacher (46) nach dem Mann fürs Leben – die Blondine hatte sogar ihre eigene Datingshow namens Coras House of Love. Bislang war der richtige Partner aber noch nicht dabei. Nun machen Gerüchte die Runde, dass Cora wieder jemanden daten soll – und zwar keinen Geringeren als Dr. Sindsen!

Cora und Eric waren beruflich vor Kurzem gemeinsam in Köln unterwegs – dort testeten sie einen Flugsimulator aus. Aber nicht nur beruflich sollen die beiden sich ziemlich gut verstehen, wie Eric Bild verriet – anscheinend könnten sie sich sogar mehr als nur Freundschaft vorstellen. "Auch wenn wir uns nur dreimal getroffen haben, schreiben und telefonieren wir pausenlos. Wir sind beide relativ locker, haben keinen Stock im Arsch. Wir reden zum Beispiel auch ganz offen über Sex", plauderte er aus.

Dass Eric in der Tat relativ locker ist, stellte er unter anderem schon bei Ex on the Beach unter Beweis – dort bandelte der Herzensbrecher gleich mit mehreren Frauen an und brüstete sich mit seinen zahlreichen Sexgeschichten. Er habe schon mit über 500 Frauen geschlafen, behauptete er.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Juni 2021

ActionPress Cora Schumacher und Eric Sindermann

TVNow Eric Sindermann und Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

