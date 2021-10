Was hält Xenia Prinzessin von Sachsen (35) vom neuen Nackt-Abenteuer ihres Verflossenen? Im Jahr 2019 ging die Reality-TV-Bekanntheit für einige Monate mit Sasha Sasse durchs Leben. Weil sich der einstige Mister Germany jedoch gerne nach anderen Frauen umgesehen hatte, trennten sich ihre Wege schließlich wieder. Dafür werden in Kürze aber die TV-Zuschauer einiges von Sasha zu sehen bekommen. Bei Adam sucht Eva wird er die Hüllen fallen lassen und andere flirtwillige Singles treffen. Im Promiflash-Interview sprach Xenia nun über die nackte TV-Liebessuche ihres Ex.

"Ich freue mich natürlich tierisch, den Penis meines Ex-Freundes im Fernsehen zu sehen", scherzte die 35-Jährige bei ihrer Halloweenparty im First Class Medical in Berlin gegenüber Promiflash und gestand dann: "Es ist furchtbar." Dass Sasha überhaupt an der Show teilnimmt, hat die Blondine nicht kommen sehen. "Eigentlich ist er nicht der Typ dafür. Ich glaube, er hält sich eigentlich für was viel Besseres als das", teilte sie ihre Einschätzung. Womöglich sei dieser Schritt aber ein Teil seiner neu entdeckten Selbstfindungsphase.

Trotz allem dürfen sich die Single-Ladys in der Sendung auf einen lieben Kerl freuen. "Ist ein Netter – er ist ein ganz netter Typ", versicherte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin. Das Format an sich findet Xenia nicht verkehrt. "Vielleicht ist es ein Schritt, seine ganze Fassade abzulegen und man selbst zu sein. Ich glaube, dass es für viele Menschen gut ist", meinte die TV-Bekanntheit.

Anzeige

Instagram / sasha_sasse Sasha Sasse, Model

Anzeige

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

Anzeige

Kadir Ilboga Xenia Prinzessin von Sachsen, Dschungelshow-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de