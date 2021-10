Intimes Geständnis! Schauspieler Will Smith (53) enthüllte vor Kurzem, dass er eine offene Ehe mit seiner Ehefrau Jada Pinkett-Smith (50) führt. Nachdem immer wieder Gerüchte um Affären die Runde machten, sprach der Men in Black-Star über den Wandel in seiner Beziehung. Er und die zweifache Mutter hätten sich gegen eine monogame Beziehung entschieden, um einander mehr Vertrauen und Freiheit zu schenken. Nun enthüllte Jada, dass sie trotzdem noch Probleme im Bett haben.

Das Polygamie-Geständnis scheint also am Grundproblem der beiden wenig zu ändern. In ihrem Red Table Talk gestand Jada gegenüber ihrem Gast Gwyneth Paltrow (49), dass es "schwer" sei, ihr Sexleben mit Will nach 23 Jahren Ehe interessant zu erhalten. Die Schauspielerin offenbarte, dass sie sich "unwohl" fühle, wenn sie sich Mühe gibt, mit ihrem Ehemann intim zu bleiben. Außerdem würde sie wirklich daran arbeiten, die Kommunikation mit dem Vater ihrer Kinder aufrechtzuerhalten.

Besonders störe Jada, dass man nach so einer langen Ehe eine gewisse Erwartungshaltung an den Partner habe. Man denkt, dass der Partner "weiß, was man braucht, besonders wenn es um Sex geht", erklärte die Beauty in ihrer Sendung. Wenn dieser einem aber nicht jeden Wunsch von den Augen abliest, denke man schnell, er würde einen nicht lieben, erläuterte die 50-Jährige ihre eigenen Schlussfolgerungen. "Das ist allerdings ein Trugschluss", sagte sie und enttarnte damit einen ultimativen Sexkiller.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei einer Premiere, Oktober 2019

Getty Images Jada Pinkett Smith und Will Smith

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith

