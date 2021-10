Serkan Yavuz (28) kam, sah und lochte ein! Gerade flimmert die zweite Bachelor in Paradise-Folge über die Fernsehschirme. Nach einem Jahr Pause ist die rosige Resteverwertung endlich wieder im TV zu sehen. In der heutigen Ausgabe ging es direkt zur Sache! Nachdem vergangene Woche Roxana Papadie die Datingshow schon wieder hatte verlassen müssen, kam in Ausgabe zwei ein Charmebolzen der ganz besonderen Art dazu: "Bachelor in Paradise"-Wiederholungstäter und Carina Spacks (25) Ex Serkan.

Der einstige Promiboxen-Kandidat fackelte auch gar nicht lange – bereits in der zweiten Nacht in der Villa entführte er gekonnt Samira Klampfl (27) in die Love Suite. Schon den ganzen ersten Abend über wurde es zwischen dem Regensburger und der Münchnerin immer heißer. Auf einer Liege am Pool kam es zu den ersten feurigen Küssen. Nur einen Tag später ging es dann in der abgelegenen Suite rund: Zwischen den Laken versteckt, legten Serkan und Samira los. "Es war voll schön, ich habe es richtig genossen, in der Love Suite zu sein. Die Matratze war auch top", resümierte die brünette Beauty.

Am Morgen danach wollten aber beide keine große Sache daraus machen: "So intim zu werden, war meinerseits nicht geplant. Deswegen finde ich es besser, wenn wir es erst mal bei uns lassen", resümierte die 27-Jährige. Auch wenn das Techtelmechtel auch für Serkan richtig gut war, hatte er doch direkt ein kleines Problem. Seinen Jungs Lorik Bunjaku (25) und Martin Majchrzak steckte er nämlich: "Jetzt ernst: Ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich da reingegangen bin, aber eigentlich auch Chanelle kennenlernen will."

Ja, auch die Schweizer Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch (25) hatte in den ersten Stunden in der Show das Interesse des Blondschopfs geweckt. Samira hatte Serkan der Ex-Rosenlady aber gekonnt ausgespannt – und ihm am Abend des ersten Kusses schon mächtig Honig ums Maul geschmiert: "Ich habe mir gewünscht, dass du reinkommst", hatte sie dem Influencer zugesäuselt. Was sagt ihr dazu, dass Serkan und Samira direkt am zweiten Abend Sex miteinander hatten? Stimmt ab.

