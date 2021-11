Öffentlicher Zungenkuss an Halloween! Seit mittlerweile über zehn Jahren turtelt Shakira (44) mit ihrem Ehemann Gerard Piqué (34) durchs Leben. Gewöhnlich sieht man die Latino-Queen jedoch allein auf dem roten Teppich, da der Sportler oft seinem eigenen Beruf als Profifußballer nachgeht oder zu Hause bei den zwei gemeinsamen Kids bleibt. Nun teilte die Beauty einen privaten Halloween-Schnappschuss von sich und ihrem Mann und dieses Knutschfoto hat es wirklich in sich!

Shakira veröffentlichte das heiße Foto auf ihrem Instagram-Profil und schrieb dazu: "Ich weiß, was Du letztes Halloween getan hast." Beide entschieden sich passend zum Gruselfest für einen wahrlich blutigen Look. Während die Wange der Sängerin von einer langen, falschen Narbe durchzogen wird und Blut von ihrem Hals tropft, sieht ihr Liebster aus, als hätte er regelrecht in Blut gebadet – sogar seine Haare sind rot! Besonders pikant: Eng umschlungen berühren sich die Zungen der beiden und sie schauen dabei lasziv in die Kamera.

Und wie reagiert die Netz-Community? Über einer Million Menschen gefällt dieser intime Einblick! Neben zahlreichen Flammen und Herz-Emojis finden sich viele positive Nachrichten unter dem Beitrag. Ein Follower betont sogar, dass die zwei sein liebstes Promi-Paar seien, ein anderer User ist hingegen nicht sehr begeistert von der blutigen Knutschoffensive und schreibt: "Ekelerregend."

Instagram / shakira Shakira, Halloween 2021

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

