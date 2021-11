Verführt Claudia Obert (60) diesen jungen Lover schon bald im Sommerhaus der Stars? Aus ihrem abenteuerlichen Liebesleben macht die Reality-TV-Queen kein Geheimnis. Schon in ihrer Datingshow Claudias House of Love hat die Lebedame zwei Dinge bewiesen: Sie ist weder jüngeren Männern abgeneigt, noch kennt sie Tabus vor der Kamera. Damit bringt die Schampusliebhaberin die perfekten Voraussetzungen für ihren neuen Plan mit: Sie will ins Sommerhaus – und zwar mit diesem neuen Toyboy!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 60-Jährige bei einem Treffen mit den Zweitplatzierten der diesjährigen Sommerhaus-Staffel, Ben Melzer und Sissi Hofbauer. Dabei präsentierte Claudia auch direkt die neue Flamme an ihrer Seite: Maxim Loboda ist der Name des Auserwählten. Der Lübecker ist Anfang 20, als Landesgeschäftsführer der Jungen Union Hamburg tätig – und wenn es nach Claudia geht, ist er bald auch ein Realitystar. "Nächstes Jahr gehen wir zwei ins Sommerhaus", beschloss die Unternehmerin und drückte dem Jungpolitiker einen Schmatzer auf die Lippen.

Ihre Vorliebe für jüngere Männer lässt sich Claudia hin und wieder sogar einiges kosten. Im vergangenen Jahr hatte sie über Monate hinweg einen 25-Jährigen Callboy vernascht. "Ich habe bis jetzt an die 100.000 Euro für ihn ausgegeben", hatte die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin verraten.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, April 2021

Instagram / maximloboda_ Maxim Loboda, Politiker

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar

