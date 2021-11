Arielle Rippegather kann ihr Liebesleben endlich voll und ganz genießen. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ließ für ihren Traum vom weiblichen Körper viel über sich ergehen: Nach einem echten Operationsmarathon in den vergangenen Jahren hat die Transgender-Beauty nicht nur neue Brüste, sondern endlich auch eine Vagina. Weil ihr Freund Veron Didi untenrum so gut bestückt ist, gab es aber zunächst Probleme beim Sex – und Arielle musste sich die Scheide vertiefen und verbreitern lassen. Das war ein voller Erfolg, wie die Sängerin Promiflash jetzt verriet: Ihr Sexleben könnte nicht besser sein.

Im Rahmen der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin plauderten die TV-Bekanntheit und ihr Liebster im Gespräch mit Promiflash ausführlich über ihre Beziehung und vor allem darüber, wie feurig es im Schlafzimmer zugeht. "Ich habe die OP machen lassen, weil er einen wahnsinnig großen Penis hat. Unser Sexleben hat sich auf jeden Fall verbessert. [...] Wir genießen das wirklich", betonte Arielle. Vor allem zu Beginn des Liebesakts gebe es seit dem Beauty-Eingriff keine Probleme mehr. "Es geht rein raus, rein, raus. Die OP hat unser Sexleben verdoppelt. Früher hatten wir so einmal am Tag Sex, jetzt haben wir drei-, viermal", schwärmte die Blondine.

Und wie sieht ihr Freund das Ganze? Kommt auch er beim Sex auf seine Kosten? "Für den 'Kleinen' ist es ganz entspannt, wie er da rein und rausrutscht", hielt Didi fest. Seine Herzensdame fügte hinzu, dass ihr Chirurg gute Arbeit geleistet habe. In Anbetracht der Kosten für die Operation habe Arielle aber auch nichts anderes erwartet.

Anzeige

Promiflash Veron Didi und Arielle Rippegather bei der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Veron Didi

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de