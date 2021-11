Anscheinend haben die Zuschauer nicht alles zu Gesicht bekommen! 5 Senses for Love ging in diesem Jahr als TV-Experiment an den Start: Die Kandidaten sollten erst einmal alle anderen Sinne entscheiden lassen, bevor sie ihren potenziellen Partner zum ersten Mal sehen. Doch anscheinend ging es bei dem Flirtformat allerdings auch hinter den Kulissen hoch her: Kandidatin Nicole Szagun packte jetzt intime Details aus!

In ihrer Instagram-Story ließ die Blondine ihrer Wut freien Lauf: "Es ist wieder einmal nur die halbe Wahrheit rausgekommen! Basti und Alissa hatten Sex vor unseren Augen – und das sollte nie an die Öffentlichkeit." Alissa Weber hatte ihr Match Sebastian Kolb in der Sendung damals gedatet, obwohl sie offen zugegeben hatte, dass er optisch so gar nicht ihr Typ ist. "Ich saß daneben, als er sie oral befriedigt hat", schilderte Nicole die Szene ganz plastisch.

Ihr habe es Basti sogar zu verdanken, dass er überhaupt bei Alissa landen konnte, betonte Nicole weiter: "Er hat zu mir gesagt: 'Nicole, du musst mir helfen, bitte!" Als besonders dankbar habe sich der Kuppelshow-Kandidat im Nachhinein allerdings nicht erwiesen, fügte sie hinzu.

SAT.1/Benedikt Müller Sebastian und Alissa von "5 Senses for Love"

Instagram / nicole_szagun Nicole von "5 Senses for Love"

© SAT.1 Alissa und Sebastian, "5 Senses for Love"-Kandidaten

