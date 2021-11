Pietro Lombardi (29) im Intimtalk. Obwohl sich der Sänger in Sachen Liebe seit der dramatischen Trennung von seiner Ex Laura Maria Rypa (25) eher bedeckt hält, überraschte er seine Fans vor wenigen Wochen mit schmutzigen Offenbarungen: Er verriet, auf was er im Bett so steht. Was bisher aber noch nicht geklärt wurde – wie wichtig ist dem DSDS-Gewinner Sex? Pie plauderte jetzt aus: So oft hatte er sich in früheren Beziehungen mit Matratzensport beschäftigt...

In einer Fragerunde auf Instagram wollte die Community des 29-Jährigen unbedingt wissen, wie viel Sex seiner Meinung nach optimal für eine funktionierende Beziehung ist. "Die coolen Leute, beziehungsweise die Personen, die denken, sie wären cool, sagen: 'Jeden Tag.' Ich sage: Es ist mal so, mal so. [...] In einer gesunden Beziehung sollten ein- bis dreimal die Woche reichen", antwortete Pietro. Der "Phänomenal"-Interpret fügte allerdings ehrlich hinzu – dass er damit quasi einen Mittelwert errechnet hat. Immerhin habe er sich schon intensiv ausprobiert: "Ich hatte in Beziehungen mal eine Woche jeden Tag Sex aber es gab auch Wochen, in denen man keinen Sex hatte oder nur einmal."

Eine Sache ist dem Musiker in der Liebe aber besonders wichtig: Er setzt absolut auf Treue. Außerdem wünscht er sich in der Zukunft noch ein paar Geschwisterchen für seinen Sohnemann Alessio (6). "Zwei bis drei noch", antwortete er seinen Followern auf die Frage nach weiterem Nachwuchs.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

RTL2 Pietro Lombardi bei "Love Island"

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Sohn Alessio Lombardi, November 2020

Seid ihr überrascht, dass Pietro in einer Beziehung ein- bis dreimal Sex pro Woche hat? Ja, das ist ziemlich viel. Was? Nur? Abstimmen Ergebnis anzeigen



