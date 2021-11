Pikante Sexbeichte! YouTube-Star Julien Bam (32) ist seit Kurzem in der Netflix-Produktion "Life's a Glitch" zu sehen. In der Serie spielt er sich selbst, jedoch in einer Parallelwelt, und durchlebt mit seinem besten Freund Joon Kim lustige Abenteuer. Zur Feier der Veröffentlichung schmiss Julien eine fette Party mit etwa 70 Gästen. Nun enthüllte das Multitalent höchstpersönlich: Die Feier der neuen Serie schien tatsächlich mehr als einen Höhepunkt gehabt zu haben – einige Gäste hatten Sex!

Im "Hobbylos"-Podcast mit Kumpel Rezo wurde die brisante Info bekannt. Während die Jungs die wilde Fete Revue passieren ließen, stellte Rezo fest: "Es war auch nicht nur ein guter Feierflair in der Luft, sondern auch grundsätzlich ein 'Sexual Vibe' in alle Richtungen." "Gefühlt hat jeder mit jedem rumgemacht und das ist wirklich so", erklärte Julien lachend. Einige professionelle Fotos eines Fotografen mussten sogar angeblich rot markiert werden, um intime Details zu verstecken!

Doch bei dieser vagen Enthüllung sollte es nicht bleiben. "Ist dir bewusst, dass es auch Geschlechtsverkehr auf deiner Party gab?, fragte Rezo seinen Freund ganz direkt. "Ja, das ist mir bewusst", bestätigte Julien schmunzelnd und fügte hinzu: "Aber so muss 'ne gute Party sein."

Netflix Julien Bam und Joon Kim in der Serie "Life's a Glitch"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress YouTube-Star Rezo

Getty Images Julien Bam im Januar 2020 in Berlin

