Seid ihr bereit für die neue Staffel Temptation Island V.I.P.? Der Cast der diesjährigen Staffel der pikanten Flirtshow hat es bereits ordentlich in sich. Die Produktion versammelte die Crème de la Crème der gepflegten Trash-Unterhaltungspaare, um die Fetzen fliegen zu lassen – und das ist ihr offenbar hervorragend geglückt. Der Trailer zur neuen Staffel, die am 11. November beginnt, verspricht: Es wird wohl Krisenalarm hoch zehn geben!

Zu Beginn des Trailers, der auf der "Temptation Island"-Instagram-Seite veröffentlicht wurde, schaut Kandidatin Emmy Russ (22) völlig fertig aus der Wäsche, während ihr Tränchen über das Gesicht kullern. "Das was ich getan habe, ist nicht zu verzeihen. Ich hoffe, er sieht nicht, was hier passiert ist", schluchzt die Blondine und meint damit ihren Partner Udo Bönstrup (27), der sich in der Villa der Männer von den Verführerinnen ganz ungeniert in die Hose fassen lässt. Auch Henrik Stoltenberg scheint heiß auf die Ladys zu sein. "Befriedigt uns hier mal!", fordert er die Girls auf, die bereits eine Traube um ihn gebildet haben. "Er wartet auf einen Fehler von seiner Freundin, damit er einen Freifahrtschein hat", plaudert daraufhin eine Verführerin aus – es wird offengelassen, wen die Dame meint.

Henriks Freundin Paulina Ljubas (24) teaserte auf Instagram schon an, dass es ihr davor graut, sich "Temptation Island V.I.P." anzugucken. "Das ist die wildeste Staffel, die es bisher gegeben hat – vor allem in der Frauenvilla. Der Trailer beschreibt nicht annähernd, was da abgegangen ist", machte die Ex-Köln 50667-Darstellerin den Fans Lust auf mehr – tatsächlich ließ wohl vor allem Paulina selbst die Sau raus. In dem Trailer, der auf RTL+ verfügbar ist, sieht man sie knutschend mit einem Verführer im Bett liegen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

