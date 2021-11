Eric Sindermann (33) hat viel um die Ohren – vor allem im Bezug auf die Frauenwelt. Seit Promi Big Brother ist der Designer in aller Munde. Unter anderem, weil er sich mit der Teilnahme an dem Reality-TV-Format den großen Traum erfüllt hat, endlich in einem Atemzug mit bekannten Trash-Größen genannt zu werden. Und tatsächlich hat ihm der große Bruder nicht nur dabei geholfen, den berüchtigten blauen Verifizierungshaken auf Instagram zu erlangen, sondern ihn auch beim Dating ganz nach vorne katapultiert. Eric verriet Promiflash: Seit seinem Promi-BB-Auftritt liegt ihm die Damenwelt zu Füßen.

"Gerade nach 'Big Brother' habe ich das Leben noch mal komplett genossen. Ist ja klar, wenn man fünf Wochen abstinent lebt", betonte Dr.Sindsen gegenüber Promiflash. Ihm sei allerdings bewusst, dass viele Frauen nicht die wahre Liebe suchen, sondern nur etwas von seinem Ruhm abhaben wollen. "Was für mich aber vollkommen okay ist. Ich finde es sogar cool, angehimmelt zu werden", freute sich der Berliner. Zwar sei es so schwer, die Richtige zu finden – doch Eric hofft, eine Partnerin im gleichen Business zu treffen. "Ich denke, eine Frau aus der Öffentlichkeit zu nehmen, wäre von Vorteil, weil sie genau diese Welt kennt", erklärte er.

Aktuell wird Eric eine Liaison mit Cora Schumacher (44) nachgesagt – allerdings stellte er klar, dass die zwei gerade erst in der Kennenlernphase sind. Aus diesem Grund scheint es auch kein Problem für sie zu sein, dass der Ex on the Beach-Star auf Sam Dylans (30) Party zuletzt intensiv geknutscht hat: "Da ich mit Cora in keiner festen Beziehung oder Ähnlichem bin, bin ich ihr auch keine Rechenschaft schuldig. Ich wurde auf der Party von Frauen belagert. Da war es schwer, nein zu sagen. Aber es war nur ein unbedeutender Kuss."

"Promi Big Brother"-Bewohner Eric Sindermann

Cora Schumacher und Eric Sindermann in Köln

Jacqueline Siemsen und Eric Sindermann auf Sam Dylans Halloweenparty

