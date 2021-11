Er will aufs Ganze gehen! In wenigen Tagen können sich Trash-TV-Fans wieder auf eine richtige Perle im TV freuen: Adam sucht Eva kommt mit einer neuen Staffel zurück. Ab dem 15. November werden Gisele Oppermann (34), Falko Ochsenknecht (37) und Co. nackt im TV nach der großen Liebe suchen. Vor allem der Berlin - Tag & Nacht-Star will endlich fündig werden: Falko verrät im Promiflash-Interview, was seine Absichten bei "Adam sucht Eva" sind!

Im Promiflash-Gespräch gesteht der 37-Jährige, dass er sich bei der Nackedei-Show nicht wirklich eine Grenze gesetzt hat. "Es ist etwas anderes, wenn eine Kamera an ist. Aber die Kameras vergisst man auch. Wenn es funkt, würde ich das komplette Programm durchziehen", erzählt der Laiendarsteller vielsagend. Auf Sex allein ist Falko aber ganz offensichtlich nicht nur aus. "Ich bin zu 'Adam sucht Eva' gegangen, um jemanden zu finden und nicht für eine Bumsgeschichte", stellt der BTN-Star klar.

Falko freue sich einfach darauf, dass er gleich zu Beginn sieht, was ihn erwartet. Doch sieht das TV-Gesicht auch einen Nachteil darin, seine potenzielle Partnerin nackt kennenzulernen? "Man muss sich am Anfang an die Situation gewöhnen. Bei einem angezogenen Date ist es lockerer, da fühlt sich auch jeder sicherer", erklärt er im Promiflash-Interview.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

RTLZWEI/Christoph Kassette Gisele Oppermann bei "Adam sucht Eva"

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im September 2020

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

