Bei Denise Hersing (25) und Lorik Bunjaku (25) geht es heiß her. Die beiden Realitystars kommen sich bei Bachelor in Paradise zurzeit immer näher. Selbst als der ehemalige Bachelorette -Boy Denise mit einem Schluck Bier bespuckte, konnte das die Flirtlaune zwischen den beiden nicht bremsen. Bisher blieb es bei den beiden Singles allerdings beim Küssen – bis jetzt! Denise und Lorik hatten offenbar Sex!

Zwischen der 25-Jährigen und ihrem Flirtpartner knisterte es bereits heftig im Pool. Später verbrachten sie die Nacht gemeinsam in der sogenannten Love Suite. Denise und Lorik sprangen dort kurzerhand gemeinsam unter die Dusche – und kamen sich dort offenbar besonders nahe. Aus der Love Suite waren jedenfalls sehr eindeutige Geräusche zu hören. "Das gemeinsame Duschen war schön. [...] Wir waren zusammen duschen und es war nass", lautete Denise' doppeldeutiger Kommentar zu ihrem Dusch-Date.

Denise und Lorik sind aber nicht das erste Paar, das sich in der "Bachelor in Paradise"-Villa in diesem Jahr so nah gekommen ist. Auch Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (27) haben sich zwischen den Laken bereits ordentlich vergnügt.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Denise Hersing, 2021

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige

RTL Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige

Findet ihr, Lorik und Denise passen gut zusammen? Ja, absolut! Nein, gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de