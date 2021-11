Waren Schäferstündchen im TV für Denise Hersing (25) vor Bachelor in Paradise tabu? In der vergangenen Folge der Flirtshow ging es wieder einmal heiß her: Die Blondine und Lorik Bunjaku (25) zogen sich ins Badezimmer zurück, um ausgiebig zu duschen. Allerdings schienen sie sich unter dem laufenden Wasser nicht nur eingeschäumt zu haben – verdächtige Geräusche ließen vermuten, dass die Turteltauben Sex hatten. Doch wie stand Denise eigentlich vor dem TV-Abenteuer zu Sex vor der Kamera? Das verriet sie vorab im Promiflash-Interview...

"Sagen wir es mal so: Was passiert, das passiert. Man soll niemals nie sagen. Ich würde versuchen, es zu vermeiden, aber da ich meistens erst handle und dann denke, würde ich es nicht ausschließen", plauderte die 25-Jährige gegenüber Promiflash aus. Sie war zudem der Meinung, dass die körperliche Anziehung bei einer so intensiven gemeinsamen Zeit im Paradies gigantisch sein kann – dass es nicht immer möglich ist, sich da zu zügeln, sei ihrer Meinung nach verständlich. "Außerdem gehört Sex auch irgendwo zu einer Beziehung dazu", stellte die Braunschweigerin klar.

Was genau unter der Dusche gelaufen ist, bleibt derzeit aber noch ein Geheimnis. "Das gemeinsame Duschen war schön. [...] Wir waren zusammen duschen und es war nass", ließ sich die Beauty lediglich entlocken. Auch Lorik entpuppte sich diesbezüglich nicht als Mann der vielen Worte.

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / denisiii._ "Bachelor in Paradise"-Star Denise Hersing

