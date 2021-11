Britney Spears (39) heizt ihren Fans ein! Die Pop-Prinzessin, die im Sommer endlich den Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (69) gewonnen hat, zeigt gerne, was sie hat. Doch nicht nur mit ihrem Body, sondern auch mit ihrem Gewicht geht die Musikerin offen um: So offenbarte die "Toxic"-Interpretin im Oktober, dass sie zuletzt einige Kilos verloren hat. Das ist auf diesen neuen Fotos auch deutlich zu sehen: Hier präsentiert Britney ihren schlanken, durchtrainierten Körper nur in einem knappen Höschen!

Via Instagram veröffentlichte die 39-Jährige zwei superheiße Schnappschüsse von sich: Britney posiert vor ihrem Bett und trägt dabei nichts bis auf einen gelben Spitzen-String – der Kamera hat sie jedoch nicht ihre Vorderseite, sondern ihren knackigen Po und ihren hübschen Rücken zugekehrt. Hat ihr Verlobter Sam Asghari (27) die sexy Fotos von ihr geschossen? Nein, das war Brit selbst, wie sie in der Bildunterschrift erklärt: "Ich habe gestern zum ersten Mal mit einer professionellen Kamera fotografiert. Ich habe sie auf ein Stativ gestellt, den Selbstauslöser angemacht und das hier kam dabei heraus."

Ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick – und machen Britney viele Komplimente für ihren fitten Body: "Wow, du musst wirklich viel trainiert haben für so einen Rücken!", staunt ein Abonnent. "Du bist in Topform, Britney!", schwärmt ein weiterer. Wie gefallen euch die Bilder? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / britneyspears Britney Spears

Getty Images Britney Spears bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

