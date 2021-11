Romantische Neuigkeiten von Malala Yousafzai (24). Die Aktivistin erlangte große Bekanntheit, als sie sich mit nur 15 Jahren gegen die Terror-Organisation Taliban widersetzte und daraufhin von einem der Kämpfer in den Kopf geschossen wurde. Sie überlebte die Attacke und setzt sich seitdem für Kinder und deren Recht auf Bildung ein. Für ihr Engagement wurde sie 2014 sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nun begeisterte Malala ihre Fans mit bezaubernden Fotos – und zwar von ihrer Hochzeit.

Die 24-Jährige hat ihren Partner Asser Malik bei einer kleinen traditionellen Zeremonie in ihrem Haus in Birmingham geheiratet. Sie teilte die romantischen Bilder auf ihrem Instagram-Profil. Darauf trägt Malala ein typisch pakistanisches Kleid in Rosa und passenden Kopfschmuck. Ihr Liebster setzte auf einen klassischen Anzug mit rosa Krawatte. Die UN-Friedensbotschafterin betitelte die Fotostrecke mit den Worten: "Heute ist ein kostbarer Tag in meinem Leben. Asser und ich haben den Bund fürs Leben geschlossen." Die Aktivistin betonte zudem, dass sie sich sehr auf den gemeinsamen Weg mit ihrem Schatz freue.

Ihre über zwei Millionen Follower waren nach diesen süßen Liebesnews völlig aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte finden sich zahlreiche Glückwünsche an das frisch verheiratete Paar – unter anderem von Greta Thunberg (18) und Reese Witherspoon (45). Letztere schreibt: "Glückwunsch zu diesem wunderbaren Moment."

Anzeige

Instagram / malala Malala Yousafzai mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / malala Angelina Jolie und Malala Yousafzai

Anzeige

Instagram / malala Malala Yousafzai, Nobelpreisträgerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de