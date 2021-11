Pamela Reif (25) lässt die Hüllen fallen – zumindest teilweise! Bereits seit einigen Jahren begeistert die süße Blondine ihre Fans regelmäßig mit den neuesten Fitnessübungen oder gesunden Rezepten. Dabei dürfen sich ihre inzwischen rund 8,2 Millionen Insta-Follower auch über freizügigere Aufnahmen im Bikini oder Unterwäsche freuen – jetzt legt Pam aber sogar noch einen obendrauf: Sie teilt einen Oben-ohne-Schnappschuss von sich!

"Frei wie ein Vogel, zumindest in meinem Kopf", schrieb Pamela via Instagram und veröffentlichte dazu ein Pic, das es in sich hat. Komplett ohne Oberteil posiert die Beauty lediglich mit Jeans und Turnschuhen am Rande des Balkons, während sie ihren Blick und ihre freie Oberweite aufs offene Meer und einen atemberaubenden Regenbogen richtete. Ihren BH ließ Pam für diesen Post sogar kurzerhand links liegen – oder wie in ihrem Falle rechts.

Doch was ist der Anlass für diesen verführerischen Post? "Ihr habt es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe in den letzten zwei Wochen viel nachgedacht", gestand Pamela ihren Supportern. Im kommenden Jahr möchte die Work-out-Queen einiges umkrempeln und Neues ausprobieren. Der Oben-ohne-Post war also erst der Anfang!

