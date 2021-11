Endlich: Der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2021 wurde gekürt! Die Auszeichnung, die alljährlich vom US-amerikanischen People Magazin vergeben wird, ist heiß begehrt. Kein Wunder: Denn die Auserwählten stehen in einer Reihe mit den wohl schärfsten Männern, die je diesen Planeten bewohnt haben. So haben dem Magazin zufolge schon Hotties wie David Beckham (46), George Clooney (60) und Michael B. Jordan (34) mit ihrem Sexappeal überzeugen können. Jetzt gab People bekannt, wer dieses Jahr den Titel tragen darf: Es ist Paul Rudd (52)!

Im Interview mit People tat sich Paul nicht gerade leicht damit, seine neue Rolle als "Sexiest Man Alive" ohne Weiteres anzuerkennen. "Ich bin mir dessen bewusst und weiß, dass die Leute, wenn sie hören, dass ich für diese Rolle ausgewählt wurde, sagen würden: 'Was?'", zeigte sich der Schauspieler bescheiden. Tatsächlich lieben die Fans Paul für seine komödiantischen Rollen wie zum Beispiel in "Jungfrau (40), männlich, sucht …" oder "Beim ersten Mal". Doch jetzt ist der Filmproduzent nicht nur lustig und ein Sympathieträger, sondern gilt auch offiziell als sexy!

Paul gab zu: Auch seine Frau Julie Yaeger, mit der er zwei Kinder hat, war von seinem neuen Titel durchaus überrascht. "Sie war verblüfft", erzählte der 52-Jährige. Doch nachdem Julie den kleinen Schock verdaut hatte, habe sie gesagt: "Sie haben es richtig gemacht", berichtete Paul. Doch trotz der Auszeichnung werde sich in Pauls Leben wohl kaum was ändern. "Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Das ist es, was ich am meisten mag", verriet der Hollywoodstar.

Anzeige

Getty Images Paul Rudd bei den Golden Globes 2019

Anzeige

Getty Images Paul Rudd, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Paul Rudd und seine Frau Julie Yaeger bei den Golden Globe Awards im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de