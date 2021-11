Kader Loth (48) kann ihrem Partner aktuell einfach nicht nahekommen. Im vergangenen Jahr hatte sich Ismet Atli mit Corona infiziert und die Krankheit auch an die Reality-TV-Queen weitergegeben. Während ihr Liebster von Symptomen weitestgehend verschont geblieben war, litt Kader sehr unter den Auswirkungen der Krankheit. Jetzt ist ihre Angst vor einer erneuten Ansteckung so groß, dass sie sogar auf Sex verzichtet. Kader verriet Promiflash: Im Bett herrscht derzeit totale Flaute.

"Im Bett haben wir uns getrennt, zwischen uns ist eine Mauer aus Kissen, damit er mich nachts nicht anhaucht. Wir haben kein Sexleben mehr", offenbarte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Promiflash am Rande der Premiere von "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" in Berlin. Sie sei seit ihrer Erkrankung sehr vorsichtig geworden und lege großen Wert auf die Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen. "Deswegen vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht streiten. Wenn er sich die Hände zum Beispiel wäscht, gucke ich genau hin. Ich wünsche mir, dass er mehr Mitgefühl zeigt", schüttete die 48-Jährige ihr Herz aus.

Ihrem Mann ist der Sexentzug allerdings alles andere als recht. "Das ist nicht okay für mich, aber man gewöhnt sich dran", gab er zu. Ihm tut es besonders leid, dass er damals der Auslöser für Kaders Ansteckung gewesen ist. "Ich hätte vorsichtiger sein sollen", stellte Ismet klar.

ActionPress/ Wenzel, Georg Ismet Atli und Kader Loth im Madame Tussauds in Berlin

RTLZWEI/Karl Vandenhole Kader Loth, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

ActionPress/ Bieber, Tamara Kader Loth und Ismet Atli 2020

