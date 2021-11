Jennifer Aniston (52) freut sich für Paul Rudd (52)! Dem Schauspieler, der aus Filmen wie "Jungfrau (40), männlich, sucht …" und "Beim ersten Mal" bekannt ist, wurde jetzt eine besondere Ehe zuteil: Nach Hotties wie David Beckham (46) oder George Clooney (60) wurde er vom People-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Eine, die über diese Auszeichnung nicht wirklich überrascht ist, ist Jennifer Aniston. Im Netz teilte sie nun ihre Freude für Paul mit!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Schauspielerin einen Clip ihres guten Freundes von seinem Fotoshooting zur Auszeichnung. "Das macht mich so glücklich. Wir haben es schon immer gewusst, aber Paul Rudd ist jetzt auch offiziell 'Sexiest Man Alive' beim People Magazin", teilte sie mit. In einer weiteren Story postete Jennifer ein gemeinsames Foto aus ihrer 1998 erschienen Komödie "Liebe in jeder Beziehung". "Du alterst nicht, was seltsam ist. Aber wir lieben dich immer noch", schrieb die 52-Jährige dazu.

Jennifer und Paul kennen sich schon lange. Neben "Liebe in jeder Beziehung" spielten sie auch in der Komödie "Wanderlust" und in der Serie Friends zusammen. In der Kult-Sitcom verkörperte Paul in den letzten zwei Staffeln in der Rolle des Mike Hannigan den Ehemann von Phoebe (Lisa Kudrow, 58).

