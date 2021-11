Kann Kendall Jenners (26) jüngster Look punkten? Die Influencerin war am vergangenen Donnerstag zu der Hochzeit ihrer guten Freundin Lauren Perez eingeladen. Auch die Models Hailey Bieber (24) und Bella Hadid (25) sowie die Songwriterin Jesse Jo Stark (30) hatten eine Einladung erhalten. Gemeinsam posierte die Mädelstruppe für ein paar Selfies. Für diesen Anlass hatte sich Kendall ein ganz besonderes Outfit ausgesucht – und zeigt darin sehr viel Haut!

Kendalls schwarzes Kleid bestand am Oberkörper nur aus Streifen – und bedeckte ihre Brüste nicht komplett. Ihre Freundinnen hatten da schon in eine andere Fashionkiste gegriffen, wie auf den Instagram-Bildern erkennbar ist. Hailey trug einen glamourösen goldenen Style, Bella trat in einem langen mehrfarbigen Dress auf und Jesse hatte ein weißes Top mit Blumenprint gewählt. Findet ihr Kendalls Auswahl passend für eine Hochzeit?

Den Social-Media-Schnappschüssen nach kamen die vier Ladys ohne Begleitung zu den Feierlichkeiten – obwohl alle nach aktuellem Stand vergeben sind. Kendall und ihr Devin Booker (25) teilten erst vor ein paar Tagen süße Turtelfotos, Hailey ist bekanntlich mit Justin Bieber (27) verheiratet, Bella machte erst im Sommer ihre Beziehung zu Marc Kalman öffentlich und Jesse Jo datet Yungblud (24).

Instagram / kendalljenner Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber und Jesse Jo Stark

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala in NYC im September 2021

Instagram / dbook Devin Booker und Kendall Jenner im November 2021

