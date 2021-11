Christine Quinn (33) zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Dass die Selling Sunset-Bekanntheit sich mit Mode gut auskennt, hatte sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen: Regelmäßig begeistert sie ihre Fans mit extravaganten Looks. Für die Dreharbeiten zur neuen Staffel der beliebten Reality-TV-Show warf sich die Influencerin nun mal wieder total in Schale: Sie flashte ihre Supporter mit einem sexy Denim-Look!

Paparazzi-Bilder zeigen die 32-Jährige in Los Angeles am Set des TV-Formats. Auf den Schnappschüssen trägt sie ein auffälliges Outfit im Denim-Style, bestehend aus einem Minikleid und einem mit Fell verzierten Mantel. Dazu kombinierte Christine ein paar megahohe Pumps mit Plateauabsätzen und eine Tasche von Louis Vuitton. In dem Dress schien sie sich sichtlich wohlzufühlen: Selbstbewusst schlenderte die gebürtige US-Amerikanerin auf den Fotos die Straßen entlang.

Dass die Blondine einen absoluten Traumkörper hat, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: Nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Christian Georges Dumontet im vergangenen Mai war sie wieder in Topform. Auch auf Bikinifotos war von restlichen Schwangerschaftskilos bei Christine überhaupt nichts mehr zu sehen.

MEGA Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn mit ihrem Sohn

MEGA Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

