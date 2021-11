Hat Paul Rudd (52) diesen Titel verdient? Am Mittwoch gab das People Magazine bekannt, dass der Schauspieler in diesem Jahr der "Sexiest Man Alive" ist. Das war für ihn anfangs allerdings ziemlich schwer zu begreifen. Im Interview mit dem Magazin gibt er sich bescheiden: "Ich bin mir dessen bewusst und weiß, dass die Leute, wenn sie hören, dass ich für diese Rolle ausgewählt wurde, sagen würden: 'Was?'" Auch seine Frau Juli soll erst einmal ziemlich verwundert gewesen sein – genau wie einige Promiflash-Leser. Denn die sind bezüglich Pauls Auszeichnung offenbar ziemlich zwiegespalten.

