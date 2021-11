Will Smith (53) und seine Frau Jada (50) sind ein echtes Powerpaar! 1994 lernten sich der Schauspieler und die Moderatorin am Set der Serie Der Prinz von Bel-Air kennen und lieben. Gut drei Jahre später folgte die Hochzeit, gekrönt wurde ihre Liebe durch die beiden gemeinsamen Kinder Jaden (23) und Willow (21). Jetzt erinnert sich der Hollywoodstar an die Anfänge der Beziehung zurück und verrät: Jada und er hatten zu Beginn ein wildes Sexleben!

So beschreibt der Aladdin-Star es zumindest in seinen Memoiren "Will", aus denen Oprah Winfrey (67) jetzt in ihrer Sendung "The Oprah Conversation" vorlas, als Will zu Gast war. Die Talkmasterin zitierte: "Wir tranken jeden Tag Alkohol und hatten mehrmals am Tag Sex, vier Monate lang!" Der 53-Jährige reagierte glatt auf diesen Auszug und schilderte: "Diese Tage waren spektakulär!" Er ergänzte jedoch, das Paar habe damals auch stundenlang geredet.

Die Anfangszeiten des Duos sind jedoch lange her. Und wie beide erst kürzlich zugaben, gestaltet sich ihr Liebesleben inzwischen nicht mehr so einfach. Jada erklärte, viel mit Will über ihre Bedürfnisse kommunizieren zu müssen – das sei zwar unangenehm, aber gesund.

Anzeige

Getty Images Will Smith bei den Governors Awards in Hollywood im November 2015

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei der Premiere von "Aladdin"

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith bei der "Angel Has Fallen"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de