Wie weit sind Gustav Masurek (32) und Karina Wagner (25) tatsächlich gegangen? Während Karina bei Bachelor Niko Griesert (31) nicht richtig punkten konnte, wird sie bei Bachelor in Paradise nur so mit Flirtangeboten überhäuft. Aktuell steht aber nur einer ganz oben auf ihrer Favoritenliste: Gustav. Den ließ die Lüneburgerin zunächst jedoch zappeln. Nach einem ersten Kuss gingen die zwei jetzt aber in die Vollen: Hatten sie unter der Bettdecke sogar Sex?

In der aktuellen Folge der Restekuppelshow auf RTL+ ist zu sehen, wie die Brünette kurzerhand zu ihrem Liebsten ins Bett schlüpft. Der teilt sich die Matratze zwar mit David Taylor (26) – doch der wurde einfach ein wenig an den Rand der Bettstatt geschoben. Fragt sich, ob unter der Decke dann nur ausgiebig gekuschelt wurde oder doch mehr lief. Aufgeklärt haben die Turteltauben das am nächsten Tag nicht. Allerdings konnten die Zuschauer verdächtige Bewegungen in Löffelchen-Stellung beobachten. "Ich bin supergerne in seiner Nähe und suche sie auch bewusst und gehe auf ihn zu. Auch das Tempo fühlt sich richtig an. Schritt für Schritt wird es auch immer mehr", verriet Karina und lachte verlegen. Für Gustav war ebenfalls klar: Die Nacht mit der Beauty war "so geil".

Einer sieht eine Beziehung zwischen dem 32-Jährigen und Karina in Zukunft aber so gar nicht: Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (28). Er wettete sogar, dass die beiden kein Paar werden. "Die labert eh nur Scheiße. Wenn die einen Tag zusammen sein sollten – ich laufe komplett nackt durchs Brandenburger Tor in Berlin", lautete sein Wetteinsatz. Auch an einen Kuss hatte er nicht geglaubt.

Anzeige

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige

Instagram / valentinakarina "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Karina Wagner

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de