Samira Klampfl (27) ließ bei Bachelor in Paradise nichts anbrennen! Die Bachelor-Kandidatin aus dem Jahr 2018 fand nicht nur schnell Gefallen an Serkan Yavuz (28) – die beiden wurden auch ziemlich schnell intim miteinander: Die Turteltauben zogen sich nämlich kurzerhand für ein Schäferstündchen vor laufender Kamera in die Love Suite zurück. Aber was denkt Samira eigentlich jetzt während der Ausstrahlung über das Techtelmechtel bei "Bachelor in Paradise"?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde stand Samira ihren Fans jetzt Rede und Antwort – und dabei wollte ein neugieriger Follower wissen, wie sie mit den intimen TV-Momenten umgehe. "Solche Szenen sind voll okay für mich", stellte sie klar und gab dann doch zu: "Mich aber so intim zu sehen auf RTL und zu wissen, dass meine Mama, ihr Freund, meine alte Grundschullehrerin und sonst noch 1.000 Menschen mich ebenfalls so sehen und hören, ist schon verstörend."

Allerdings steht Samira auch nach den Dreharbeiten ganz offensichtlich zu dem Sex bei "Bachelor in Paradise" – sie betonte nämlich abschließend: "Aber wisst ihr was? Warum nicht. Ich habe es gefühlt in dem Moment." Und das ist doch auch das Wichtigste...

Anzeige

RTL Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige

TVNOW Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass es Samira komisch findet, dass auch ihre Mutter, Freunde und Co. diese Szenen sehen? Ja, das ist bestimmt unangenehm! Na ja, irgendwie nicht so wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de