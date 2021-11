Juliano gibt bei Temptation Island V.I.P Vollgas! Der Are You The One?-Star und seine Liebste Sandra Janina (22) wollen bei dem TV-Format ihre Treue unter Beweis stellen. Die aktuellen Aufnahmen aus der Männervilla dürften der ehemaligen Love Island-Granate jedoch so gar nicht schmecken. Juliano lud die Single-Damen nun am helllichten Tag zur Poolparty ein und schleckte Zara-Gül Sarikaya sogar genüsslich Sahne von der Brust!

Nachdem er die Frauen mit Champagner versorgt hatte, ging Juliano bei Zara so richtig in die Vollen: Die Wuppertalerin hatte von den anderen Girls Sahne auf ihr Dekolleté gesprüht bekommen und der Muskelmann ließ sich nicht lange bitten. Dass er ihr ohne zu zögern die süße, weiße Creme von den Brüsten leckte, schockierte Zara dann aber doch. "Wenn ich vergeben wäre, hätte ich das niemals gemacht. Es ist erst der dritte Tag und er leckt mir Sahne von den Titten ab", meinte sie hinterher.

Ob Juliano in diesem Moment die Kameras vergessen hat? Am Abend zuvor hatte er noch den Party-Einsatz von Kate Merlans (34) Partner Jakub Jarecki kritisch beäugt. Denn der hatte sich von Mila Jane einen wirklich sehr intensiven Lapdance geben lassen. "Er muss auf jeden Fall aufpassen, wie er sich gibt [...]. Nicht dass er am Lagerfeuer mal die volle Dröhnung bekommt", meinte Juliano da noch.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano mit den "Temptation Island V.I.P."-Verführerinnen

Temptation Island V.I.P, RTL Jakub Jarecki mit Mila Jane und Layla Leona bei "Temptation Island V.I.P"

