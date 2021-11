Pamela Anderson (54) und Tommy Lees (59) Liebesgeschichte kommt ins Fernsehen! Bereits im kommenden Februar feiert die Serie "Pam & Tommy" ihren Auftakt. Jetzt erschien der lang ersehnte erste Trailer im Netz – und der verspricht ganz schön schlüpfrige Szenen: In den acht Folgen der Sendung dreht sich nämlich alles rund um das in den 90er-Jahren erschienene Skandal-Sextape! Einziger Unterschied: Nicht Pam und Tommy stehen selbst vor der Kamera – stattdessen schlüpfen die beiden Schauspieler Lily James (32) und Sebastian Stan (39) in die Rollen der Baywatch-Nixe und des Schlagzeugers.

