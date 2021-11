Brooke Shields (56) zeigt, was sie hat! Auf roten Teppichen, Veranstaltungen und Co. macht die US-amerikanische Schauspielerin schon seit vielen Jahren stets eine gute Figur. Allerdings hüllt die "Powder Girl"-Beauty ihren Körper zu diesen Anlässen stets in glamouröse Abendkleider und edle Roben. In den sozialen Medien präsentierte die "Die blaue Lagune"-Darstellerin ihre Kurven jetzt aber leicht bekleidet: Brooke wagte sich nämlich in einem sexy Badeanzug ins kalte Nass!

...und zwar buchstäblich! "Neue Thanksgiving-Tradition", betitelte Brooke jetzt einen Instagram-Clip, in dem sie ein eiskaltes Bad nimmt. In dem Video taucht sie unter freiem Himmel bis zu den Schultern in einen kleinen Pool, der mit eiskaltem Wasser gefüllt ist. Dabei setzt sie ihre schlanke Linie in einem knallroten Badeanzug in Szene – das Outfit rundet sie mit einer Sonnenbrille und einer lässigen Duttfrisur ab.

Bei Brookes Fans kommt diese neue und vor allem eiskalte Tradition besonders gut an – die Supporter amüsierten sich nämlich köstlich über den kurzen Social-Media-Clip. "Da habe ich nur eine Frage: Warum?!" oder auch "Frierst du etwa?", schrieben beispielsweise drei Nutzer mit einer Menge lachenden Emojis auf der Fotoplattform.

Instagram / brookeshields Schauspielerin Brooke Shields

