Sind diese heißen Schnappschüsse selbst für Madonna (63) zu sexy? Dass sich die Sängerin gerne mal etwas freizügiger oder in aufreizenden Posen zeigt, ist kein Geheimnis mehr. Doch mit ihren neusten Instagram-Bildern legt sie offenbar noch einen drauf. Sie posiert in Reizwäsche auf dem Bett. Auf einem Foto ist sogar ihre blanke Brust und auf einem anderen ihr Po zu erkennen. Viele Fans finden das generell und vor allem in ihrem Alter ziemlich unangebracht. "Warum Babe, warum? Du bist besser als das", lautete nur einer dieser Kommentare.

