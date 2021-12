Juliano Fernandez kennt den vermeintlichen Übeltäter! Bei Temptation Island V.I.P. kommt der Ex-Are You The One?-Kandidat aktuell gar nicht gut weg. Der Grund: Seine Freundin Sandra Janina (22) plauderte in aller Öffentlichkeit über die zweiwöchige Sexflaute mit ihrem Partner. Daraufhin rastete der Reality-TV-Teilnehmer vor Henrik Stoltenberg und Co. völlig aus. Nachdem einige Monate nach den Dreharbeiten ins Land gegangen sind, ist sich Juliano heute sicher: Dass er von Sandras Sextalk erfuhr, war eine linke Nummer von Paulina Ljubas (24)!

"Da ich es aber nicht aus ihrem Mund gehört habe, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach eine linke Aktion von Paulina war, die mir einfach eins reindrücken wollte", platzte Juliano im Interview mit Promiflash der Kragen. Bei "Temptation Island V.I.P." bekam die TV-Bekanntheit Bilder zu sehen, wie Paulina Emmy Russ (22) davon berichtet, wie Sandra Verführer Miguel Mulero steckte, dass sie angeblich total horny sei, weil sie seit zwei Wochen keinen Sex mehr mit Juliano habe.

Das brachte Juliano im ersten Moment zum Ausflippen. "Ich habe in diesem Moment rot gesehen. Es war einfach alles zu viel", erzählte er. Da habe er sogar überlegt, die Show abzubrechen. Um die Bilder am Lagerfeuer ertragen zu können, haben die Jungs sich sogar vorher einen genehmigt, meinte Juliano. "Das heißt, du bist angespannt, nervös und noch alkoholisiert. Und dann hast du Sachen, die zu Hause nie Thema waren und bei denen du dachtest, dass immer alles gut ist, und dann bekommst du so ein Schlag in die Fresse", ließ Juliano seine Emotionen Revue passieren.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Jakub, Udo, Henrik und Juliano bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de