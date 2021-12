Bei Bachelor in Paradise geht es in der diesjährigen Staffel ganz schön heiß her. Serkan Yavuz (28) kam wortwörtlich mit einem Knall in die Villa – gleich in seiner zweiten Nacht in der Villa besuchte er zusammen mit Samira Klampfl (28) die Love Suite. Doch nicht nur der Ex von Carina Spack (25) und die Münchnerin ließen jegliche Hemmungen fallen – inzwischen hatten bereits vier der Paare in der Villa Sex.

Auch Lorik Bunjaku (25) und Denise Hersing (25) können die Finger einfach nicht voneinander lassen. Die beiden fielen schon mehrmals in der Dusche übereinander her. Ein bisschen unauffälliger stellten sich Gustav Masurek (32) und Karina Wagner (25) bei ihrem Schäferstündchen an. Nachdem Zuschauer ein paar sehr verdächtige Bewegungen unter der Bettdecke beobachten konnten, bestätigte der 32-Jährige später ihre Liebelei. In der siebten Folge der RTL+-Flirtshow reihten sich nun auch David Taylor (26) und Judith Diaz Caballero in die Liste ein. Sie verbrachten in der Love Suite ein paar heiße Momente miteinander – bis sie von Zico Banach (30) und seiner neuen Herzensdame Sanja Alena unterbrochen wurden.

Zwischen dem einstigen Rosenanwärter aus Maxime Herbords (27) Bachelorette-Staffel und der Blondine knisterte es später auch noch gewaltig. Zico und Sanja verbrachten die Nacht zusammen in einem Bett, wobei auch der ein oder andere innige Kuss fiel.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

TVNOW, TVNOW Collage: "Bachelor in Paradise"-Gustav und Karina

TVNOW, Instagram / mextexx Collage: "Bachelor in Paradise"-David und Judith

RTL Collage: Serkan Yavuz und Samira Klampfl, "Bachlor in Paradise"-Kandidaten

