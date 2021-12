Liliana Matthäus (33) feiert ihr ungeborenes Baby! Im Oktober ging die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) mit der wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Die Beauty und ihr Partner, ein 42-jähriger Unternehmer aus den Vereinigten Staaten, werden Eltern einer Tochter. Nun stand für Liliana ein besonderer Tag an: Sie feiert gerade ihre Babyshower – und sieht dabei ziemlich sexy aus!

Die Babyparty ist gerade erst gestartet, in seiner Instagram-Story gibt das Model aber schon mal erste Einblicke in seinen bevorstehenden Abend mit seinen Liebsten. In einem Clip präsentiert Liliana ihr Outfit. Sie hüllt ihren wachsenden Babybauch in ein Feder-Minikleid in Rosa. Eine Schleppe sorgt für einen zusätzlichen Hingucker.

Zu dem Clip schrieb Liliana: "Ich bin bereit für Gigis Babyshower." Es ist nicht das erste Mal, dass sie diesen Namen im Zusammenhang mit ihrem Baby nutzt. Fans vermuten daher bereits, dass die 33-Jährige ihre Tochter Gigi nennen wird.

Liliana Matthäus, PR-Agentin

Liliana Matthäus im Oktober 2021

Liliana Matthäus im November 2021

