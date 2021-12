Falko Ochsenknecht (37) kann bei Natalia Osada (31) nicht punkten. Die Ex von Bastian Yotta (45) war 2017 Teilnehmerin bei Adam sucht Eva – und denkt auch heute noch gerne an die besondere Nackedei-Erfahrung zurück. Das TV-Sternchen verfolgt wohl auch deswegen gerne die neue Staffel der freizügigen Datingshow. Dabei hat sie auch einen genauen Blick auf die aktuellen Single-Männer geworfen und Promiflash verraten: Von Berlin – Tag & Nacht-Star Falko war sie alles andere als begeistert.

Der mittlerweile ausgeschiedene Fernsehdarsteller hat vor allem damit auf sich aufmerksam gemacht, dass er keinen Bock die Damen hatte. Sowohl Germany's next Topmodel-Bekanntheit Gisele Oppermann (34) als auch Ex-GZSZ-Schauspielerin Anna Juliana Jaenner (33) bekamen einen eindeutigen Korb von ihm. Bei der 33-Jährigen kullerten daraufhin sogar Tränen. Für Natalia ist dieses Verhalten ein absolutes No-Go. "Kann sein, dass er eine nette Seite an sich hat, die ist aber bei 'Adam sucht Eva' nicht zum Vorschein gekommen. Ich fand auch den Umgang mit Anna unter aller Sau", stellte die Influencerin gegenüber Promiflash klar. Den ersten Eindruck hat Falko demnach ordentlich vermasselt. "Ich finde ihn sehr primitiv und so wie er sich verkauft hat, auch superunsympathisch", lautete Natalias hartes Urteil.

Die Beauty ist sich aber sicher, zu wissen, woran das liegt. Ihrer Meinung nach habe der Partysänger die Sendung total unterschätzt. "Ich glaube, Falko hat sich für so ein Format nicht gut vorbereitet, weil man braucht extrem viel mentale Stärke, um in so ein Format reinzugehen", äußerte sie. Immerhin lassen die Kandidaten in der Show laut Natalia nicht nur alle Hüllen fallen – sie legen auch einen Seelen-Striptease hin.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

