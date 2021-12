Lisa fehlt die sexuelle Anziehung zu Mario. Bei Hochzeit auf den ersten Blick sahen sich die medizinische Fachangestellte und der Bürosachbearbeiter zum ersten Mal und heirateten direkt. Zu Beginn schien alles perfekt, doch inzwischen kommen bei der 26-Jährigen große Zweifel auf. In den Flitterwochen in Italien bemerkte Lisa: Sie fühle sich nicht von ihrem Ehemann angezogen. Mario sei ihr einfach nicht männlich genug!

Statt sich in den Flitterwochen näher zu kommen und sich besser kennenzulernen, ging Lisa auf Distanz. Nach einem Telefonat mit ihrer Mutter brachen bei der Blondine alle Dämme. "Optisch ist er für mich nicht das Bild eines Mannes. Ich habe mich gefragt, was macht ihn für mich unattraktiv?", zweifelte Lisa an ihrer Ehe zu Mario. Im Gespräch mit der Expertin, die sie während der Ehe unterstützt, erklärte sie: "Mir fehlt das gewisse Etwas. Auf das Sexuelle bezogen ist da gar nichts. Mario will es immer recht machen, aber er wählt immer sehr liebe Worte und betont, wie toll alles ist."

Die Expertin ermutigte Lisa jedoch darin, Mario weiter kennenzulernen – mit Erfolg. "Ich bin bereit, nicht aufzugeben – ganz im Gegenteil", stellte Lisa klar. Während die 26-Jährige an der Ehe zu ihrem Mann zweifelte, war Mario einfach nur von ihrem Verhalten enttäuscht. "Lisa entfernt sich. Es ist sehr verletzend, wenn man gesagt bekommt, du bist nicht das, was ich mir gewünscht habe", sagte Mario traurig.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Mario und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Lisa und Mario bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Mario bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

