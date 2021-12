Die Fans haben anderen Content erwartet. Sei einigen Tagen verdienen Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) ihr Geld mit OnlyFans. Die Plattform ist kostenpflichtig und bekannt für erotische Inhalte. Mit einem Video, in dem der Schlagerstar seiner Frau auf den nackten Hintern schlägt, teaserte das Paar bereits schlüpfrigen Content an. Jetzt starteten Laura und ihr "Schatzi" erstmals einen Livestream auf ihrem Account – zeigten sich aber keineswegs in heißen Szenen. Michael stellte klar: Harte Sexszenen werden den Abonnenten nicht geboten.

Nachdem einige Fans gefordert hatten, dass die hübsche Brünette ihre Oberweite entblößen soll, griff Michael ein. "Wir wollen mal klarstellen: Es wird auf unserer Plattform keinen Hardcore-Sex geben. Wer das erwartet hat, der kennt uns nicht." Zwar wüssten ihre treuen Begleiter, dass weder der "Egal"-Interpret noch seine Frau prüde seien – mit Sexclips wollen sie ihr Geld aber nicht verdienen. "Laura war zwar im Playboy, aber wer glaubt, wir machen hier Livesex auf OnlyFans, der kennt uns nicht. Es wird ab und zu mal ein paar erotische Fotos geben", erklärte der 49-Jährige.

Offenbar hat es auch einen Grund, warum die zwei sich gegen schlüpfrige Szenen vor der Kamera entschieden haben. Michael möchte die Vorstellungskraft der Fans nicht zerstören. "Wenn man zu viel zeigt, geht die Illusion verloren", schilderte er. Einigen der zahlenden User gaben diese Aussagen aber Grund zur Aufregung – immerhin greifen sie für die Hoffnung auf Erotik-Content tief in die Tasche. "Abo ist gekündigt. Mit dem ersten Video hat man was anderes von euch erwarte", ärgerte sich jemand im Chat.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

