Was ist denn da im Busch? Eigentlich wirkt Sandra Janina (22) bei Temptation Island V.I.P. so, als könnte ihr keine Versuchung bei dem Vorhaben, ihrem Partner Juliano Fernandez treu zu bleiben, in die Quere kommen. Spätestens nach der vierten Episode, in der die Blondine am sogenannten Lagerfeuer erfuhr, dass ihr Liebster mit einer der Verführerinnen gemeinsam im Bett übernachtet hatte, ist sie allerdings auf Provokationskurs. In Episode fünf kommt Sandra "Temptation Island V.I.P."-Beau Diogo Sangre verdächtig nahe.

Bei einer Runde Twister lässt Sandra ihre Hemmungen fallen. Sie verrenkt sich auf dem Spielfeld so sehr, dass Diogo plötzlich ihren Po direkt vor seinen Augen hat. "Vorher vor dem Lagerfeuer hätte ich mir vielleicht gedacht: Nee, so kannst du dich jetzt nicht hinstellen, selbst wenn es nur ein Spiel ist, aber jetzt, mein Gott", erklärt sich Sandra im Interview und fügt hinzu: "Die Männer machen in ihrer Villa auch Sachen und das sind schlimmere, wie ich gesehen habe. Also so ein Twister, so ein Gesicht vorm Arsch, mein Gott."

"Das hat einfach richtig Bock gemacht, nächstes Mal dann im Bikini", amüsiert sich die ehemalige Love Island-Kandidatin. Als Diogo ihrem Intimbereich beim Spielen dann noch mit seinem Unterarm näherkommt, witzelt sie: "Mir ist voll warm an der Pussy."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de