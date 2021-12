Unangenehme Infos über "Unsere kleine Farm"! Von 1974 bis 1984 hatte die Serie das TV-Publikum begeistert und erzählte die Geschichte einer Farmerfamilie in den USA. Das Format wurde mit zahlreichen Preisen geehrt und gilt als echter Kult. Doch jetzt gibt es unangenehme Schlagzeilen über die Produktion: Am Set soll es damals mehrfach zu Mobbing und sogar sexistischen Beleidigungen gekommen sein.

So beschreibt es nun zumindest die ehemalige Darstellerin Karen Grassle, die in "Unsere kleine Farm" die Caroline Ingalls verkörpert hatte, in ihrer Biografie "Bright Lights, Prairie Dust". Laut der Schauspielerin sei ihr TV-Ehemann Michael Landon (✝54) der Übeltäter gewesen, der sie während der Dreharbeiten schikaniert habe: "Michael riss böse Witze vor der gesamten Crew über mich. Er kritisierte meine Figur, meinen Körperbau, mein Gesicht. Er machte ständig beleidigende Witze!" Auslöser der Angriffe sei eine höhere Gehaltsforderung von Caroline gewesen.

Ihre Kollegen am Set hätten jedoch weggeschaut und Michael sein Unwesen treiben lassen. Selbst als der Hauptdarsteller eine Affäre mit der damals 18-jährigen Cindy Clerico – seiner späteren Ehefrau – begonnen habe, sei nichts passiert. "Es war peinlich!", schilderte Karen. Vor Michaels Tod habe sie sich aber mit ihm versöhnt.

United Archives GmbH/ActionPress Michael Landon in "Unsere kleine Farm"

United Archives GmbH/ Action Press Michael Landon und Karen Grassle in "Unsere kleine Farm"

Wiese/face to face/ActionPress Michael Landon in "Unsere kleine Farm"

